186 startup e 88 milioni di fondi | Padova corre verso il distretto dell’innovazione

A Padova, 186 startup hanno ottenuto un totale di 88 milioni di euro di finanziamenti. La città si avvicina a creare un distretto dell’innovazione che mira a rafforzare il settore tecnologico e attirare investimenti. L’obiettivo è consolidare la presenza imprenditoriale e favorire lo sviluppo di nuove imprese nel territorio. La strategia coinvolge attori pubblici e privati che collaborano per sostenere il tessuto innovativo locale.

Un altro passo avanti per Padova verso la costruzione di un distretto dell'innovazione capace di competere a livello europeo. È un «ecosistema solido» quello che emerge dallo studio condotto dalla società PlusValue su incarico della Camera di Commercio locale. I numeri emersi dall'indagine evidenziano come nel territorio provinciale operino 186 startup innovative. Inoltre, tra il 2024 e il 2025, sono stati attratti oltre 88 milioni di euro di fondi europei, grazie a bandi dell'Unione Europea e della Regione, destinati alla ricerca e all'innovazione nelle imprese. Significativa è anche la presenza di aziende del settore della tecnologia dell'informazione.