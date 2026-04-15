ECCELLENZA-GIRONE A Cannonieri | Riad è al quarto posto dietro El Hadoui del Castelnuovo
Nuovo passo in avanti nel girone "A" per il centravanti della Cerretese, Khalil Bouhafa, che, a due giornate dalla fine del campionato, ha consolidato il suo primato, arrivando a quota 15 reti (3 rigori); mentre Giordani del Perignano, sconfitto a Lucca, è rimasto fermo a 12 reti. Gli altri. 10 reti: El Hadoui (Castelnuovo); 9 reti: Riad (Lucchese), Cutroneo (Pro Livorno), Cornacchia (San Giuliano), Del Pela (Zenith Prato), Pegollo (Viareggio), Granucci (Montespertoli), Buffa (Massese), Gabrielli (Viareggio), Tentoni (Belvedere); 8 reti: Remedi (Cenaia), Ba (Larcianese), Di Paola (San Giuliano); 7 reti: Condé (Castelnuovo), Bacci (San...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LUCCHESE - CANNONIERI. Balzo in avanti del bomber Riad. E’ al terzo posto: verso la doppia cifra
Eccellenza - Girone "A». Nardi regala un punto d’oro al CastelnuovoSESTESE 1 CASTELNUOVO 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Pisaneschi, Bianchi, Cirillo, Dianda (52’ Pisaniello), Belli, Ermini (80’Fiorentino),...