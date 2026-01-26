Eccellenza - Girone A Nardi regala un punto d’oro al Castelnuovo
SESTESE 1 CASTELNUOVO 1 SESTESE: Giuntini, Cucinotta, Mernacaj, Pisaneschi, Bianchi, Cirillo, Dianda (52’ Pisaniello), Belli, Ermini (80’Fiorentino), Ciotola, Berti (70’Manganiello). (A disp.: Giusti, Casati, Puzzangara, Arias Arango, D’Amato, Sarr Papa). All.: Polloni. CASTELNUOVO: Barghini (70’ Biggeri), Quilici, Lunardi (70’ Condè), Cecilia (60’ T. Micchi), Leshi, Morelli, Bartolomei, Cecchini, Caiaffa, Nardi, El Hadoui. (A disp.: Bigondi, Fall, Marcovina, Giorgieri, A. Micchi, Maccheroni). All.: Grassi. Arbitro: Pisaneschi di Pistoia. Reti: 57’ Cirillo, 76’ (rig.) Nardi. Note: ammoniti Arias (dalla panchina), Bianchi, Leshi (per gioco non regolamentare). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Eccellenza - Girone "A». Castelnuovo, grinta da leoni. Ramacciotti regala il successo
Eccellenza - Girone "A»: il punto. Nelli: "Castelnuovo, prima parte buona»Il Castelnuovo conclude l’andata del campionato fuori dalla zona play-off, posizione che aveva occupato per diverse settimane tra il terzo e il quinto posto.
ECCELLENZA Girone A, i risultati della 22ª giornata di mercoledì 21 gennaio; Eccellenza Toscana, i risultati dei gironi del 25/01; Eccellenza - Girone A. Nardi regala un punto d'oro al Castelnuovo; ECCELLENZA GIRONE A, nel turno infrasettimanale FRENANO le PRIME TRE.
Eccellenza - Girone A»: trasferta a Sesto Fiorentino. Castelnuovo in emergenza, ma rientra LeshiOggi, alle 14.30, il Castelnuovo, per la sesta giornata del girone di ritorno, è di scena al Piero Torrini ... msn.com
Bacci risponde a Nardi: finisce in parità tra Castelnuovo Garfagnana e San GiulianoI garfagnini sono andati in vantaggio a fine primo tempo, poi a inizio ripresa i pisani tornano sul livello del mare ... luccaindiretta.it
