La performance Vite che non sono la mia chiude la mostra Il Volto dell' Artista

Domenica 1 febbraio si conclude a Cervia la mostra del Festival delle Arti, “Il Volto dell’Artista”. La rassegna ha portato in città le opere di 50 artisti diversi, attirando un buon numero di visitatori. A chiudere l’evento, domenica, sarà lo spettacolo “Vite che non sono la mia”, una performance che conclude un mese di esposizioni e incontri.

Domenica 1 febbraio si conclude la mostra del Festival delle Arti di Cervia "Il Volto dell'Artista" che ha dato spazio e visibilità alle opere di 50 diversi artisti, con lo spettacolo "Vite che non sono la mia". Un reading a più voci interpretato dal Gruppo di lettura del Teatro dell'Ascolto di Bologna, che dalla sua nascita nel 1997 si cimenta in letture espressive di classici, scrittori contemporanei e testi poetici, composto da Nadia Ballestri, Petronella Ortmann, Maria Antonietta Branca, Santina Ceriotti, Angela Paioli, Giovanna Pezzi e Patrizia Ramari.

