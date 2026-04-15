Earth Day | Cefalù incontri passeggiate in natura e iniziative per bambini per la festa dedicata alla Terra

A Cefalù si svolgono eventi per la Giornata della Terra, giunta alla 56ª edizione. La giornata prevede incontri, passeggiate nella natura e attività dedicate ai bambini. Le iniziative sono rivolte a promuovere pratiche sostenibili e il rispetto ambientale. La manifestazione coinvolge diverse persone e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Torna a Cefalù l’appuntamento con le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e la festa dedicata al pianeta Terra, in occasione della 56° giornata mondiale che lo celebra. La manifestazione cefaludese, giunta ormai alla sua dodicesima edizione, mette insieme incontri, passeggiate in natura.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate A Tarquinia la festa del giovedì grasso dedicata ai bambiniGiovedì 12 febbraio, al centro commerciale Top 16 di Tarquinia, è organizzato un pomeriggio di festa pensato per i più piccoli. Piazza Mazzini si colora con la festa di Carnevale dedicata ai bambiniDopo la grande festa di domenica ai giardini Diaz, ieri è andato in scena un altro pomeriggio all’insegna del divertimento con il Carnevale per... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Natura, arte e sostenibilità: Cefalù celebra la Terra con Earth Day 2026; Buone pratiche per l’ambiente: a Cefalù torna l’Earth Day. Earth day a Cefalù | Tutti gli eventi previstiCEFALU’ – Cefalù, la Perla del Tirreno, si prepara ad ospitare per il terzo anno consecutivo la manifestazione Earth Day , rassegna internazionale nata per celebrare la Giornata Mondiale della ... livesicilia.it Earth day a Cefalù, quattro giorni tra natura e spettacoli: sul palco anche Dargen D'AmicoL’arte, le passeggiate alla scoperta del territorio e ancora la liberazione delle tartarughe Caretta Caretta e tanti altri eventi accumunati dall’intento di festeggiare la nostra casa: il pianeta ... palermotoday.it Palermo capitale del clima con Earth Day Med, al via il festival del Mediterraneo: Palermo si prepara ad accogliere una nuova edizione di “Earth Day Med”, il Festival del Clima del Mediterraneo, in programma dal 18 al 22 aprile al Teatro Garibaldi. Per il terzo - facebook.com facebook Presenti anche quest'anno alle celebrazioni italiane dell'Earth Day. Protagonisti al Festival Impatta Distrupt il Direttore Generale Valeria Vittimberga e il Presidente INPS Gabriele Fava Inps Comunica x.com