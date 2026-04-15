Earth Day | Cefalù incontri passeggiate in natura e iniziative per bambini per la festa dedicata alla Terra

Da palermotoday.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Cefalù si svolgono eventi per la Giornata della Terra, giunta alla 56ª edizione. La giornata prevede incontri, passeggiate nella natura e attività dedicate ai bambini. Le iniziative sono rivolte a promuovere pratiche sostenibili e il rispetto ambientale. La manifestazione coinvolge diverse persone e si svolge nel rispetto delle normative vigenti.

Torna a Cefalù l’appuntamento con le buone pratiche per il rispetto dell’ambiente e la festa dedicata al pianeta Terra, in occasione della 56° giornata mondiale che lo celebra. La manifestazione cefaludese, giunta ormai alla sua dodicesima edizione, mette insieme incontri, passeggiate in natura.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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