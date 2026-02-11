A Tarquinia la festa del giovedì grasso dedicata ai bambini

A Tarquinia i bambini si preparano a vivere un giovedì grasso all’insegna del divertimento. Giovedì 12 febbraio, al centro commerciale Top 16, si tiene un pomeriggio dedicato ai più piccoli. L’evento promette giochi, animazione e tanta allegria, con l’obiettivo di coinvolgere le famiglie della zona. La festa si svolge nel cuore della città, attirando genitori e bambini alla ricerca di un momento di svago prima del Carnevale.

Giovedì 12 febbraio, al centro commerciale Top 16 di Tarquinia, è organizzato un pomeriggio di festa pensato per i più piccoli. Dalle 16 alle 19 animazione musicale, giochi e attività ludiche vivacizzano l'evento dedicato ai bambini in un'atmosfera giocosa tra coriandoli e stelle filanti. Previsti, inoltre, premi per adulti e bambini che indossano le maschere più belle e divertenti, per rendere la festa ancora più partecipata e coinvolgente. L’iniziativa è promossa dal Comune di Tarquinia, dalla Pro loco e dai commercianti del Top 16, che uniscono le forze per proporre un appuntamento rivolto alle famiglie e per valorizzare il centro commerciale come spazio di aggregazione e incontro.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Approfondimenti su Tarquinia Festa

Tarquinia si anima di colori e allegria con il tradizionale appuntamento di Carnevale dedicato ai bambini.

Martedì grasso torna la festa di carnevale per i bambini a Pordenone.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Tarquinia Festa

Argomenti discussi: Weekend a Viterbo e provincia: gli eventi da non perdere sabato 7 e domenica 8 febbraio; Tarquinia si accende di colori, il carnevale 2026 entra nel vivo; Tarquinia, è tempo di carnevale: tre sfilate tra centro storico, musica e il rito della Mora; Tecnologia e tempestività: risolta importante perdita idrica a Tarquinia.

Giovedì grasso a Tarquinia, festa di carnevale per bambini al centro commercialeGiovedì grasso, festa di carnevale per bambini al centro commerciale dalle 16 alle 19, l’iniziativa promossa dal Comune di Tarquinia, dalla Pro Loco Tarquinia e dai commercianti ... ilmessaggero.it

Tarquinia si accende di colori, il carnevale 2026 entra nel vivoPrima sfilata domenica 8 febbraio, con partenza alle 15,30 da piazzale Europa NewTuscia – TARQUINIA – La voglia di far festa contagia Tarquinia. Entra nel vivo il carnevale 2026 della città etrusca, ... newtuscia.it

Festa della Donna a Tarquinia – Borgo storico nel cuore della Tuscia Viterbese Domenica 8 marzo 2026 Festeggia la Giornata Internazionale della Donna con una giornata speciale tra storia, arte e panorami indimenticabili! Ti porteremo alla scoperta - facebook.com facebook