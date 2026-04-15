L'ex presidente ha annunciato di aver avviato le pratiche di divorzio, commentando di essere stato colpito da alcune reazioni. Ha inoltre criticato la leader politica italiana, affermando che non riceve il supporto sperato. Nelle sue dichiarazioni, ha espresso sorpresa per alcune opinioni espresse da un suo collaboratore, definendole molto diverse da quanto si aspettava.

Donald Trump è andato all’attacco di Giorgia Meloni. «A voi italiani piace il fatto che il vostro presidente del Consiglio non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo», ha affermato al Corriere della Sera. «Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l’Italia. Non pensa che l’Italia dovrebbe essere coinvolta. Pensa che l’America dovrebbe fare il lavoro per lei», ha proseguito, per poi replicare allo stessa premier che, l’altro ieri, aveva bollato le sue parole su Leone XIV come «inaccettabili».🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - E Trump fa le pratiche di divorzio: «Scioccato, la Meloni non mi aiuta»

President Donald trump and Prime Ministers Giorgia Meloni

Trump scioccato da Meloni: “Pensavo fosse coraggiosa, mi sbagliavo”ABBONATI A DAYITALIANEWS Le dichiarazioni del presidente Usa Donald Trump si dice “scioccato” dall’atteggiamento di Giorgia Meloni, accusandola di...

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Amministrazione Trump indaga su 60 Paesi per pratiche di lavoro forzato. C’è anche l’UeL’amministrazione Trump ha avviato un’indagine su decine di Paesi accusati di non contrastare adeguatamente il lavoro forzato, facendo leva su una legge che consente al governo federale di imporre ... ilsole24ore.com

Pare che Trump si stia preparando al più grande TACO della storia dei TACO: una fine delle ostilità anche senza un accordo. Finirebbe con Washington con la coda tra le gambe, ma almeno il mondo tirerebbe un sospiro di sollievo. Certo non lo farebbero i x.com

Trump ha fatto capire che ci potrebbero essere nuovi negoziati con l’Iran e ha detto perfino che la guerra potrebbe finire «molto presto», ma come al solito è meglio non fidarsi troppo. Il Post segue tutte le notizie con questo liveblog: - facebook.com facebook