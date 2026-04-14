Trump al Corriere | Meloni è inaccettabile Mi sbagliavo su di lei sono scioccato

In un'intervista pubblicata oggi, l’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto dure parole alla presidente del Consiglio italiana, definendola inaccettabile e affermando di essersi sbagliato su di lei. Le sue dichiarazioni sono arrivate in un momento di crescente attenzione internazionale sulla leadership politica nel Paese europeo. La critica ha suscitato reazioni e ha approfondito le tensioni tra le due figure politiche.

Washington, 14 aprile 2026 – Donald Trump contro Giorgia Meloni. Il presidente degli Stati Uniti critica la presidente del Consiglio in un’intervista al Corriere della Sera. “(A voi italiani) piace il fatto che la vostra presidente (del Consiglio, ndr) non stia facendo nulla per ottenere il petrolio? Piace alla gente? Non posso immaginarlo. Sono scioccato da lei. Pensavo che avesse coraggio, mi sbagliavo”, dice Trump. E alla domanda se abbia parlato di questo con la premier, replica: “No. Dice semplicemente che l’Italia non vuole essere coinvolta. Anche se l’Italia ottiene il suo petrolio da là, anche se l’America è molto importante per l‘Italia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Donald Trump: «Scioccato da Giorgia Meloni. Mi sbagliavo su di lei, non vuole aiutarci»

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