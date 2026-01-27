Yildiz blindato dalla Juventus con un contratto da top player | avrà lo stipendio più alto della rosa

La Juventus sta negoziando un nuovo contratto con Kenan Yildiz, rafforzando il suo investimento nel talento turco. Il rinnovo prevede uno stipendio più elevato, che lo renderà il giocatore con la retribuzione più alta della rosa. Questa mossa dimostra la volontà del club di valorizzare e stabilizzare i giovani elementi del proprio team.

Teun Koopmeiners, passato dall'Atalanta alla Juventus, sta vivendo una fase difficile.

