Il nuovo contratto della scuola prevede aumenti salariali per i docenti grazie alle risorse stanziate dal governo. Le tabelle degli aumenti indicano che alcuni insegnanti riceveranno fino a 185 euro in più al mese, mentre in media gli stipendi aumenteranno di 143 euro lordi mensili. La misura interessa tutto il comparto e riguarda gli stipendi di gennaio.

Il nuovo contratto dei prof garantirà grazie alle risorse stanziate dal governo un aumento medio mensile lordo degli stipendi di 143 euro. Ma in un comparto complesso e stratificato come quello dell'Istruzione e della Ricerca, che ingloba 1,3 milioni di lavoratori, oltre un terzo dei dipendenti pubblici in attività, gli importi variano molto a seconda della qualifica. Nella scuola, per esempio, gli aumenti oscilleranno tra 110,16 e 185,38 euro. Così emerge dalla bozza del nuovo contratto dei prof che Il Messaggero ha potuto visionare in anteprima e che verrà presentata al tavolo per il rinnovo del ccnl dei docenti in programma all'Aran martedì 24 marzo, dove sono illustrati, nel dettaglio, gli incrementi della retribuzione tabellare per il personale della scuola, delle università, degli enti di ricerca e dei conservatori. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Nuovo contratto scuola, le tabelle degli aumenti: per i docenti sino a 185 euro in più al mese

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