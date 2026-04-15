Allegri lascia per la Nazionale | il Milan sceglie il sostituto

Il Milan si prepara a cambiare allenatore dopo la decisione di Allegri di lasciare il club per accettare la guida della Nazionale. La dirigenza rossonera ha già individuato un possibile sostituto, che potrebbe entrare a breve nello staff tecnico. La scelta arriva mentre si attende l’annuncio ufficiale e si inizia a delineare il nuovo assetto per la prossima stagione. La situazione crea attesa tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

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