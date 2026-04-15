Una notte di caos ha coinvolto un giovane uomo che, senza vestiti, ha lanciato le tegole dal tetto di una casa in una strada della città. Il proprietario dell’immobile ha richiesto un preventivo di 29.000 euro per i lavori di riparazione, ma solo 10.000 euro sono coperti dall’assicurazione. La distruzione ha portato a danni alla proprietà, mentre il responsabile dell’episodio è stato identificato dalle forze dell’ordine.

La notte di follia sul tetto della casa, con il ventiquattrenne di origine tunisina che, nudo, getta le tegole su via Fiume Abbandonato, costerà cara più al proprietario di casa che al soggetto che ha agito. "Ho chiamato un muratore – spiega Luca Concas, proprietario della casa in questione – e mi ha fatto un preventivo da 29mila euro più Iva. E l’assicurazione, che pure c’è, copre l’evento come atto vandalico e mi riconosce al massimo 10mila euro. Il risultato è che io dovrei sopportare un costo non coperto da assicurazione di oltre 20mila euro". È disperato il proprietario di casa, fotografo professionista, che era uscito a mangiare una pizza con la sorella e al rientro si è trovato con la casa senza la copertura tetto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E ora chi paga il tetto a pezzi? Il proprietario di casa: "Preventivo da 29mila, solo 10mila sono coperti"

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