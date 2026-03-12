Il caso Epstein riguarda solo l' ex principe Andrea e Sarah Ferguson Ma tutta la royal family ne paga ora le conseguenze Da re Carlo a William e Kate

Il caso Epstein coinvolge esclusivamente l'ex principe Andrea e Sarah Ferguson, ma le ripercussioni si sono estese all'intera famiglia reale. Attualmente, da re Carlo a William e Kate, tutti devono affrontare le conseguenze di questa vicenda. La situazione ha generato un'instabilità che nessuno aveva previsto, mettendo sotto pressione l'istituzione che la regina Elisabetta aveva mantenuto salda per oltre settant’anni.

Chissà se la regina Elisabetta immaginava che, dopo la sua morte, l'istituzione da lei così mantenuta solida per più di settant'anni, sarebbe andata così in crisi. Precisiamo subito: non c'è aria di abolizione della monarchia nel Regno Unito. E non si parla nemmeno di abdicazione di re Carlo. Certo è, però, che la vicenda che lega il principe Andrea a Jeffrey Epstein non può più essere considerata semplicemente come una serie di terribili e spregevoli atti compiuti da due singoli ma si sta rivelando una tempesta che rischia di coinvolgere, volenti o nolenti, ben più dei due diretti interessati.