È morto l’ex assessore Maurizio Giannecchini una comunità in lutto

È scomparso l’ex assessore Maurizio Giannecchini, 69 anni, noto imprenditore nato a Camaiore. La sua morte è stata comunicata nelle ultime ore, lasciando la comunità locale in lutto. Giannecchini era una figura nota e rispettata nella zona, con un percorso pubblico e imprenditoriale che lo aveva reso un volto riconoscibile nella regione. La notizia ha suscitato cordoglio tra i cittadini e le persone che lo avevano conosciuto.

Camaiore (Lucca), 15 aprile 2026 – E’ morto l’ex assessore Maurizio Giannecchini, 69 anni, imprenditore nato a Camaiore e molto conosciuto. Lascia la figlia Alessia di 25 anni, i parenti e molti amici e clienti. Avrebbe compiuto settant’anni in novembre, membro della nota famiglia legata anche alla cura della chiesa dei Dolori del centro storico. Persona apprezzata e stimata, fu scelto dal sindaco di centrodestra Giampaolo Bertola per far parte della sua prima giunta nel 2002 in quota a Forza Italia di cui fu tra i primi aderenti sul territorio versiliese. Proprio in quegli anni di amministrazione venne incendiata la sua spider sotto casa e,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - È morto l’ex assessore Maurizio Giannecchini, una comunità in lutto Lutto nella comunità di Specchia: morto l’assessore Emanuele GiangrecoSPECCHIA – La comunità di Specchia piange la morte dell’assessore comunale alla Cultura, Emanuele Giangreco. Politica in lutto, è morto l'ex assessore D'AngeloLa politica di Carinaro è in lutto per la scomparsa di Nicola D’Angelo, ex assessore della città dell’agro aversano.