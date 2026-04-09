Lutto nella comunità di Specchia | morto l’assessore Emanuele Giangreco

La comunità di Specchia si trova a dover affrontare la perdita dell’assessore comunale alla Cultura, Emanuele Giangreco, scomparso di recente. La notizia ha suscitato commozione tra i residenti, che ricordano la sua presenza nel territorio e il ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione comunale. La scomparsa è stata confermata ufficialmente dagli uffici comunali, ma i dettagli sulle circostanze non sono stati resi noti.

SPECCHIA – La comunità di Specchia piange la morte dell’assessore comunale alla Cultura, Emanuele Giangreco. Il docente, che insegnava all’istituto “Don Tonino Bello - Comi” di Tricase, è scomparso all’età di 49 anni: da tempo era malato.A dare l’annuncio è stata la prima cittadina, Anna Laura. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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Specchia in lutto: morto a 49 anni l’assessore alla cultura Emanuele Giangreco Lutto nel mondo istituzionale e scolastico salentino per la scomparsa del professor Emanuele Giangreco, assessore alla cultura del Comune di Specchia, morto a 49 anni dopo - facebook.com facebook

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