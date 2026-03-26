Un giovane calciatore ha partecipato di recente a un allenamento con il settore giovanile del Real Madrid, attirando l’attenzione sui social e nei media sportivi. La sua presenza ha riacceso le speculazioni sul possibile trasferimento in Spagna, dove il suo padre ha militato per molti anni. La società ha confermato che il giovane fa parte di un programma di formazione presso il centro sportivo di Valdebebas.

Calciomercato Juve, Spalletti fa la lista della spesa: svelati i 3 grandi sogni del tecnico per l’estate! Rodri a sorpresa: «Mi resta un anno di contratto col City, un mio futuro al Real Madrid? Non si può.» Mercato Inter, la pista Diaby è pronta a riaccendersi? Occhio all’incastro che riguarda anche Salah! Vieri ci crede: «Siamo l’Italia, dobbiamo farcela! Ne ho visti pochi a 20 anni come Pio Esposito, e su Leao dico che è anche colpa sua» Convocati Italia per l’Irlanda del Nord, Gattuso spiazza tutti: c’è un’esclusione a sorpresa! Napoli, Lobotka esce allo scoperto: «Conte è un allenatore straordinario e un vincente. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Cristiano Ronaldo Jr, l’allenamento col Real Madrid infiamma il mercato: futuro in Spagna insieme al padre?

Articoli correlati

Cristiano Ronaldo Jr. in prova al Real Madrid: il possibile ritorno a Casa BlancosUn cognome che pesa e un campo che chiama: un ragazzo affila i sogni, lontano dai riflettori, mentre Madrid riapre una porta familiare.

Ronaldo Jr, possibile futuro al Real Madrid? Si allena con i Blancos sulle orme del padre! Occhio allo scenarioMercato Lazio, pazza idea Milik! Svelata la posizione della Juve e l’eventuale valutazione per l’estate Mercato Napoli: il punto sui rinnovi di...

Una raccolta di contenuti su Cristiano Ronaldo

Temi più discussi: Cristiano Ronaldo jr si allena con il Real Madrid sognando di imitare il padre. Gioca esterno d'attacco, è stato nella Juve; Ronaldo Jr. sulle orme del padre: si allena con le giovanili del Real Madrid; Di padre in figlio: Cristiano Ronaldo jr si allena con l’Under 16 del Real Madrid; Cristiano Ronaldo, il figlio si allena col Real Madrid: provato da esterno, sulle orme del padre.

Il figlio Cristiano Ronaldo è in prova al Real Madrid: seguirà le orme del padre?Il figlio del campione quarantunenne starebbe in questi giorni facendo degli allenamenti di prova al Real Madrid ... ilriformista.it

Cristiano Ronaldo jr si allena con il Real Madrid sognando di imitare il padre. Gioca esterno d'attacco, è stato nella JuveIl figlio del campione portoghese protagonista a Valdebebas, quartiere generale dei Blancos. A giugno compirà 16 anni e ha già segnato dei gol con le nazionali giovanili del Portogallo ... corriere.it

Cristiano Ronaldo Jr sulle orme di papà: anche lui con il Real Madrid - facebook.com facebook

Per ora è solo un test, ma nelle prossime settimane potrebbe diventare altro: Cristiano Ronaldo jr. si candida a seguire le orme del padre @C_Ragionieri (1/6) x.com