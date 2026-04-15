Una notizia improvvisa ha sconvolto la comunità locale: un uomo di 52 anni è stato trovato senza vita nel suo letto nella mattinata di lunedì. La scoperta è avvenuta a Brugine, in provincia di Padova, lasciando amici e conoscenti sorpresi dalla scomparsa. Le autorità sono intervenute per i rilievi del caso e per avviare eventuali accertamenti. La notizia si è diffusa rapidamente tra i residenti della zona.

BRUGINE (PADOVA) – Una morte improvvisa scuote la comunità: Emanuele Ranzato, 52 anni, è stato trovato senza vita nel proprio letto nella mattinata di lunedì. Una notizia che ha lasciato increduli familiari, amici e conoscenti di un uomo stimato e benvoluto. Il 52enne viveva in via Caldeveggio, insieme all’anziana madre 90enne di cui si prendeva cura quotidianamente. Operaio in zona, conduceva una vita tranquilla e regolare, senza particolari problemi di salute noti. La sera precedente era andato a dormire come di consueto. Il mattino seguente avrebbe dovuto accompagnare la madre a una visita medica, ma qualcosa non è andato come previsto. Preoccupata per il mancato risveglio del figlio, la donna si è affacciata alla sua stanza, facendo la tragica scoperta: il cuore di Emanuele aveva smesso di battere.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - È morto Emanuele Ranzato, il tragico annuncio

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