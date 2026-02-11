Caronno Pertusella folla e commozione per il funerale di Michele morto con Emanuele nel tragico incidente a Saronno – VIDEO

A Caronno Pertusella si è svolto il funerale di Michele Forastieri, uno dei due giovani morti nell’incidente di Saronno. La chiesa era riempita di amici e parenti, tutti in lacrime, che hanno voluto rendere omaggio a un ragazzo appassionato di motori. La cerimonia si è trasformata in un lungo abbraccio collettivo, mentre fuori il dolore si mescolava alla rabbia per una perdita così improvvisa.

Martedì 10 a Garbagnate e mercoledì 11 febbraio a caronno Pertusella l'ultimo saluto a Emanuele Accomando, 24 anni, e Michele Forastieri Cosenza, 22 anni, i due amici morti nella notte tra giovedì e venerdì nel tragico incidente stradale avvenuto in viale Eu

