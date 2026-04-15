Durante la finale dei Montecarlo Masters 1000, mentre il tennista italiano Jannik Sinner affrontava il suo avversario, la modella danese Laila Hasanovic attirava l’attenzione sugli spalti. Nelle sue stories su Instagram, ha condiviso i prodotti che utilizza per ottenere un trucco naturale e luminoso. La modella ha mostrato i suoi preferiti per un look semplice ma curato, senza aggiungere altri dettagli o commenti.

A lla finale dei Montecarlo Masters 1000, mentre il fidanzato Jannik Sinner batteva Alcazar, sugli spalti, la modella Laila Hasanovic rubava la scena. E non solo perché la it girl non compare frequentemente in occasioni “ufficiali” con lo sportivo, ma anche la sua radiosa bellezza. A cui serve, come svelato in un post su Instagram, davvero pochi step. Jannik Sinner vince Montecarlo e sale sul trampolino. Poi guarda giù: «Ma quanto è alto?» X Leggi anche › “No mascara make up”: non mettere il mascara è sempre più cool Laila Hasanovic, i segreti beauty e make up. La modella danese ha pubblicato sul suo profilo Instagram i suoi prodotti beauty preferiti che usa per ottenere il nude look effetto abbronzato, pur a inizio stagione, effetto bellezza fresca e luminosa.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - È la modella danese stessa a svelare su Instagram i suoi must have per un trucco fresco, nude ma perfetto. Da copiare subito

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