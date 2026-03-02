Nude look all' orientale labbra scarlatte il ritorno del grunge Dalle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026 27 i make up da copiare

Durante la Milano Fashion Week AI 202627 sono stati presentati vari trend di trucco, tra cui il look nude ispirato all’Oriente, labbra di un rosso intenso e il ritorno dello stile grunge. Le sfilate hanno mostrato come le nuove tendenze di bellezza stiano conquistando il mondo della moda, con approcci diversi e audaci. La manifestazione ha evidenziato l’importanza del make-up come elemento centrale delle collezioni per la prossima stagione.

M oda, e non solo: sulle passerelle della Milano Fashion Week AI 202627 anche la bellezza è protagonista. E la prossima stagione si traduce non solo in make up nude e pratici ma soprattutto in beauty look sognanti e sognati, alcuni usciti direttamente dal mondo delle fate. Oppure direttamente dagli anni Novanta, per le nostalgiche. Una raccolta dei make up più belli, con dettagli e focus sui prodotti utilizzati nei backstage. Da provare subito. Miriam Leone e il trucco occhi blu elettrico alla Milano Fashion Week X Milano Fashion Week AI 202627, i prodotti per copiare i look, ora. 1. Il rosso eterno, secondo Dolce&Gabbana. Dolce&Gabbana puntano invece sul classico rosso, simbolo di una femminilità intensa, consapevole, piena di forza e sensuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Nude look all'orientale, labbra scarlatte, il ritorno del grunge. Dalle passerelle della Milano Fashion Week AI 2026/27, i make up da copiare Leggi anche: Dalle passerelle della Milano Fashion Week autunno-inverno 2026/27 arrivano le tendenze capelli: accessori boho-chic, tessiture naturali e raccolti messy Leggi anche: Da Kendall Jenner a Elodie, le illuminano i front row della Milano Fashion Week 2026/27. Tra minimalismo chic, accenti rétro e tocchi pop da copiare subito per una primavera elegante e sorprendente