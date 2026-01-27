Kendall Jenner condivide sui social una serie di foto inedite, quasi nuda, offrendo ai follower un’immagine più intima e naturale. L’evento ha suscitato interesse e apprezzamenti, evidenziando il suo ruolo di influencer e modella di successo. Un gesto che conferma come i social media continuino a essere strumenti fondamentali per la comunicazione personale e l’immagine pubblica di figure note a livello internazionale.

K endall Jenner ha deciso di regalare ai suoi follower una serie di scatti in album fotografico digitale in versione (quasi) nuda. Nella prima delle foto postate sulla sua pagina Instagram, la super modella american a, 30 anni, indossa solo una canotta e un perizoma, poi restano solo curve, pelle levigata e tanta invidiabile tonicità. Più in forma che mai, Kendall Jenner si diverte a posare senza veli e i follower impazziscono, mentre le migliori amiche Hailey Bieber e Gigi Hadid commentano con entusiasmo gli scatti. Kendall Jenner, Jane Fonda, Elodie: le ambassador L’Oréal danno il via alla Paris Fashion Week X Kendall Jenner, corpo in mostra su Instagram. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La super modella americana Kendall Jenner, 30 anni, ha postato su Instagram una serie di foto in versione (quasi) nuda. E i follower ringraziano

