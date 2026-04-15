È da molto tempo che desidero mostrare il mio calcio – Dembele si diverte nell’eroicità della Champions League

Ousmane Dembele ha espresso da tempo il desiderio di mettere in mostra le proprie capacità nel calcio. Recentemente, il giocatore ha partecipato con il Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League, portando la squadra a raggiungere questa fase della competizione. La sua performance ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori, evidenziando la sua importanza nel ruolo di attaccante.

Sito inglese: Ousmane Dembele ritiene di aver mostrato il meglio delle sue capacità guidando il Paris Saint-Germain alle semifinali di Champions League. Dembele ha segnato una doppietta nella vittoria per 2-0 di martedì sul Liverpool ad Anfield, che ha suggellato un trionfo complessivo per 4-0 per la squadra di Luis Enrique, che affronterà il Bayern Monaco o il Real Madrid la prossima volta. Il vincitore del Pallone d’Oro dello scorso anno ha segnato cinque gol nelle ultime cinque trasferte di Champions League contro squadre inglesi (quattro gol, un assist), con il Liverpool la prima squadra contro cui ha segnato due gol in una partita. Ha...🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - “È da molto tempo che desidero mostrare il mio calcio” – Dembele si diverte nell’eroicità della Champions League Leggi anche: LIVE Juventus-Galatasaray 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il tempo! LIVE Atalanta-Borussia Dortmund, 2-0, Champions League calcio in DIRETTA: Zappacosta segna il secondo goal bergamasco. Si deciderà tutto nel secondo tempoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45? L’arbitro fischia la fine del primo tempo! Si deciderà tutto nel secondo parziale.