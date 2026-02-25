21.51 Juventus che sblocca la partita, ma servono almeno altri 2 gol per arrivare ai supplementari. Le carte dalla panchina potrebbero risultare decisive. 20.54 Ingresso in campo dei giocatori, inno della Champions League in corso. 20.50 La sconfitta per 5-2 della Juventus all’andata è stata solo la seconda volta in cui i bianconeri hanno subito almeno cinque reti in un singolo match delle maggiori sfide europee, dopo lo 0-7 contro il Wiener Sport-Club nella Coppa dei Campioni 195859. 20.42 Il Galatasaray potrebbe raggiungere gli ottavi di finale di UEFA Champions League per la prima volta dalla stagione 201314. Tuttavia, i turchi sono... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Juventus-Galatasaray 1-0, Champions League calcio in DIRETTA: finisce il tempo!

Leggi anche: LIVE Juventus-Benfica 0-0, Champions League calcio 2026 in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Leggi anche: LIVE Sankt Pölten-Juventus 0-2, Champions League calcio femminile in DIRETTA: finisce il primo tempo!

Benfica-Real Madrid 4-2: gol e highlights | Champions League

Temi più discussi: Galatasaray-Juventus 5-2 oggi, playoff Champions League. La partita; Juve, è una figuraccia storica: il Galatasaray la schianta 5-2, ora per gli ottavi servirà un'impresa; Champions League 2025-2026, playoff di andata - Galatasaray-Juventus 5-2: disastro totale dei bianconeri, in 10 per il rosso a Cabal a metà ripresa; Juventus-Galatasaray, dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni.

LIVE Juventus-Galatasaray 0-0, Champions League calcio in DIRETTA: Gatti di testa sfiora il gol!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5' Gatti di testa manda alto da buona posizione. 3' Calcio d'angolo per il Galatasaray, McKennie ferma Yilmaz. oasport.it

Juventus-Galatasaray LIVE 0-0, risultato in diretta della partita di Champions LeagueLa diretta live di Juventus-Galatasaray Dortmund di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it

Champions League, Juventus-Galatasaray 1-0 dopo i primi 45': i bianconeri devono rimontare il 5-2 dell'andata. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/calcio-champions-league-playoff-ritorno-inter-atalanta-juventus- - facebook.com facebook

#Juventus 1-0 #Galatasaray : Manuel Locatelli penalty (3-5 agg)! #JuveGalatasaray #JUVEGS #Calcio #JUVEvGS #UCL x.com