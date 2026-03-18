Sul mercato italiano, Amazon propone il Dyson Spot+Scrub AI a un prezzo ridotto, passando da 1199 a 999 euro. Si tratta di un dispositivo dedicato alla pulizia domestica, che si presenta come una novità nel settore. L'offerta rappresenta un'opportunità per chi è interessato a un prodotto avanzato per la rimozione dello sporco invisibile. La promozione è disponibile per un tempo limitato.

Il mercato domestico italiano registra oggi un’offerta significativa su Amazon per il nuovo Dyson Spot+Scrub AI, sceso da 1199€ a 999€. Questo robot aspirapolvere e lavapavimenti promette di rivoluzionare la gestione della pulizia grazie a tecnologie avanzate. La promozione è attiva nel periodo attuale, offrendo uno sconto del 17% sul prezzo originale. L’innovazione risiede nella capacità dello strumento di identificare lo sporco invisibile all’occhio umano. Il dispositivo impiega sensori specifici e sistemi di telerilevamento laser per localizzare residui nascosti. Questa funzionalità trasforma l’approccio alla pulizia, passando dalla semplice aspirazione a una rimozione mirata basata sui dati raccolti in tempo reale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dyson Spot+Scrub: lo sporco invisibile a 999€

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