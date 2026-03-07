Paulo Dybala si è infortunato nuovamente durante l’allenamento, impedendogli di scendere in campo nella partita di oggi. Il tecnico ha deciso di non schierare Malen in coppia con l’attaccante argentino, rinunciando alla possibile combinazione in attacco. La squadra si prepara a disputare la partita senza la presenza di Dybala, che continuerà il percorso di recupero.

Nella settimana di Napoli-Roma (15 febbraio), mentre i giornali promettevano il ritorno di Dybala tra i titolari, Paulo calciò a Trigoria, sentì un dolore e si spaventò fino a piangere lacrime di frustrazione: “Perché mi faccio sempre male?”. Lo confortarono: “Tranquillo, è stata solo una scossa”. Invece uscì dai convocati, non è più entrato in campo e ieri è stato operato al ginocchio. Quella domanda sconsolata racchiude il suo destino, tessuto dalle streghe delle fiabe: “Ti chiameranno Joya perché ne avrai e ne regalerai, ma a piccoli sorsi”. Dybala condivide la bellezza fugace delle rose, delle farfalle e dell’arcobaleno. Tutta la carriera è stata un lungo sistema binario: prodezze e infortuni; incanto e attesa di un ritorno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dybala e un destino tessuto dalle streghe: dispenserai Joya, ma...

Leggi anche: Roma-Como, Dybala resta a guardare: zero minuti per la Joya

Leggi anche: Calciomercato Roma, Dybala non rinnova? Ecco cosa vuola la Joya

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Dybala e un destino tessuto dalle....

Temi più discussi: Dybala e un destino tessuto dalle streghe: dispenserai Joya, ma...; Dybala si opera: l'addio alla Roma è quasi certo; Galatasaray e Roma, per Juve e Spalletti sono i giorni decisivi; Roma, oggi Dybala si opera al ginocchio: quanto starà fuori.

Dybala aveva ragione, non era un malato immaginario: tutti i retroscena, compreso Totti, della sua operazioneLa sensazione ce l’aveva da settimane. E alla fine aveva ragione lui. Il problema al ginocchio c’è davvero e adesso c’è anche la diagnosi: rottura del menisco esterno. Un infortunio che costringerà Pa ... corrieredellosport.it

Cosa succederà adesso tra Dybala e la Roma: il rinnovo è in stand-byROMA - C’è un tempo per decidere e uno per aspettare. Quello delle scelte, per ora, resta rimandato. Dybala immaginava un finale di stagione da protagonista. Voleva conquistarsi il rinnovo sul campo, ... corrieredellosport.it

’ Per la Joya si tratta di una lesione del menisco esterno sinistro, che lo costringerà a uno stop di almeno 45 giorni. #CorrieredelloSport #Dybala #Roma x.com

Dopo l’intervento, Dybala ha lasciato Villa Stuart - facebook.com facebook