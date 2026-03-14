Finisce con il trattore nella piscina del suo agriturismo a Grosseto e muore | il figlio ha provato a salvarlo

Un uomo di 83 anni, mentre era alla guida del suo trattore presso l'agriturismo di famiglia a Grosseto, si è sentito male e ha perso il controllo del mezzo, che è finito nella piscina. Il figlio, presente sul posto, ha tentato di intervenire per salvarlo, ma purtroppo l'uomo è deceduto. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne la morte.

Un uomo di 83 anni si è sentito male mentre era alla guida del suo trattore. Con il mezzo pesante è finito nella piscina dell'agriturismo di famiglia. Il figlio e i soccorritori hanno provato a salvarlo, ma senza riuscirci. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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