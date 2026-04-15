Duomo scoperta durante i lavori | Sotto gli affreschi della cupola dipinti inediti di Guido Cagnacci

Durante i lavori di restauro del Duomo di Forlì sono stati scoperti affreschi inediti nascosti sotto gli strati di vernice e intonaco della cupola. La scoperta riguarda dipinti attribuiti al pittore barocco Guido Cagnacci, che avrebbe progettato di decorare l’intera cupola. La presenza di queste opere sconosciute fino a ora apre nuove prospettive sulla decorazione originale del monumento e sul percorso artistico del pittore. La scoperta sarà oggetto di ulteriori analisi e studi.

Una ricerca getta nuova luce su uno dei grandi enigmi dell’arte barocca romagnola: la possibile presenza di affreschi oggi nascosti nella cupola del Duomo di Forlì, originariamente progettata per essere decorata da Guido Cagnacci. Lo studio, condotto dallo storico dell’arte Massimo Pulini insieme ad Arianna Bargellini, nasce da nuove analisi documentarie e da ispezioni effettuate durante i recenti lavori di restauro. Le evidenze raccolte suggeriscono che sotto l’attuale decorazione della cupola potrebbero sopravvivere tracce significative della fase artistica precedente, mai portata a compimento. Nel corso degli anni Quaranta del Seicento...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Duomo, scoperta durante i lavori: "Sotto gli affreschi della cupola, dipinti inediti di Guido Cagnacci" Due dipinti medievali tornano alla luce durante i lavori di restauro nella chiesa di San BassianoPizzighettone (Cremona), 12 febbraio 2026 – La Chiesa di San Bassiano racconta una storia lunga secoli e ricca di sorprese. Prato vola a Maastricht. Con due dipinti ineditiAl Tefaf di Maastricht, una delle più prestigiose fiere d’arte al mondo, la storia di Prato si racconta attraverso due opere che affondano le loro...