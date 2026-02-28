Prato vola a Maastricht Con due dipinti inediti

A Maastricht, al Tefaf, una delle fiere d’arte più importanti al mondo, vengono esposti due dipinti inediti provenienti da Prato. Le opere rappresentano un frammento della storia artistica della città e sono presenti con una selezione che mette in evidenza il legame tra Prato e il contesto internazionale dell’arte. La mostra si apre con queste due creazioni che raccontano un pezzo della nostra cultura.

Al Tefaf di Maastricht, una delle più prestigiose fiere d'arte al mondo, la storia di Prato si racconta attraverso due opere che affondano le loro radici proprio nella nostra città. L'antiquario pratese Flavio Gianassi dal 14 al 19 marzo presenterà un San Francesco trecentesco del Maestro di Mezzana, per la prima volta mostrato al pubblico, e una Deposizione e Ascensione di Sant'Antonino di Fra Bartolomeo: due dipinti diversi per epoca e sensibilità, ma uniti da un identico filo, quello della tradizione artistica pratese. Il Maestro di Mezzana è un'opera che nasce, respira e rimanda continuamente al territorio di Prato. La figura del santo, assorto in preghiera, ricalca infatti quella che appare nel celebre polittico di Bernardo Daddi conservato al Museo di Palazzo Pretorio.