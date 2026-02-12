Due dipinti medievali tornano alla luce durante i lavori di restauro nella chiesa di San Bassiano

Durante i lavori di restauro nella chiesa di San Bassiano a Pizzighettone sono stati trovati due dipinti medievali nascosti da secoli. Gli operai hanno scoperto le opere dietro un muro, sorprendendo tutti. Ora si pensa di poterle restaurare e mostrare nuovamente alla comunità. La chiesa, già nota per la sua storia antica, si arricchisce così di un nuovo capitolo.

Pizzighettone (Cremona), 12 febbraio 2026 – La Chiesa di San Bassiano racconta una storia lunga secoli e ricca di sorprese. I lavori di restauro iniziati da qualche settimana hanno portato alla luce antiche decorazioni nascoste sotto strati di intonaco, risalenti forse al periodo medievale. La scoperta. La scoperta è stata fatta dalle restauratrici dello Studio Blu Restauri di Mantova, Fiorenza Ferrari e Danielle Simon, impegnate nell'intervento di recupero che riguarda l'apparato decorativo dell' abside, del presbiterio e della navata adiacente che porta all'ingresso della sagrestia.

