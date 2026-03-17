A dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert. Il film, diretto da Denis Villeneuve, porta sul grande schermo nuove scene e anticipazioni condivise dal cast e dal regista attraverso il trailer ufficiale. La produzione prosegue le riprese e si prepara alla distribuzione internazionale.

A dicembre arriverà nei cinema di tutto il mondo il terzo capitolo della saga cinematografica tratta dai romanzi di Frank Herbert. Arriverà a dicembre nei cinema di tutto il mondo Dune - Parte 3, l'attesa conclusione della trilogia sci-fi diretta da Denis Villeneuve tratta dai romanzi di Frank Herbert. Il primo trailer ufficiale regala molte anticipazioni sulla situazione di Paul Atreides e degli altri protagonisti dopo il salto temporale compiuto rispetto a dove si è interrotta la storia e il cast ha condiviso qualche ulteriore spoiler. Le anticipazioni del trailer di Dune - Parte 3 Il video si apre infatti con Paul e Chani, interpretati da Timothée Chalamet (che recentemente aveva definito il film come il capitolo più inquietante della saga) . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Dune - Parte 3, tutte le anticipazioni tratte dal trailer e condivise dal cast e Denis Villeneuve

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