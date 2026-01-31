un personaggio amato della serie muore tutte le anticipazioni de la forza di una donna dal 2 al 7 febbraio

Ecco cosa succede nella settimana dal 2 al 7 febbraio con tutte le dettagliate anticipazioni e la trama de La forza di una donna. Sarà un’altra settimana intensa per la dizi turca. Quindi non perdiamo tempo e scopriamo subito insieme le anticipazioni e la trama de La forza di una donna per le puntate dal 2 al 7 febbraio. Sirin si prende cura di Nisan e Doruk, mentre Ceyda finalmente tira un sospiro di sollievo dopo il ritrovamento del piccolo Arda. Bahar ha riaperto gli occhi dopo l’incidente e l’intervento a cui è stata sottoposta. Enver intanto per non farla agitare è costretto a mentire, dicendole che è stata ricoverata per un malore di poco conto. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La soap turca “La forza di una donna” torna in tv con nuovi episodi inediti su Canale 5.

