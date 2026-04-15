Dune | Parte 3 svelato l' incipit esplosivo | Un Salvate il Soldato Ryan intergalattico

Denis Villeneuve ha superato se stesso nello sconvolgente incipit bellico di sette minuti dominato dal Paul Atreides di Timothée Chalamet svelato al CinemaCon di Las Vegas. Le star di Dune: Parte Tre hanno fatto irruzione sul palco del CinemaCon di Las Vegas per introdurre ai fortunati spettatori i primi sette minuti di film, paragonati a un "Salvate il Soldato Ryan intergalattico", come ha commentato un membro del pubblico. Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa e il regista Denis Villeneuve hanato il materiale video esclusivo anticipando cosa aspetta il pubblico con l'arrivo del nuovo capitolo della saga fantascientifica ispirata ai romanzi di Frank Herbert, in uscita al cinema il 18 dicembre.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Dune: Part Three | Official Teaser Trailer

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