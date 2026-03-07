’Salvate il soldato Jack’ il romanzo raccontato agli studenti

Il 4 marzo, studenti delle scuole di San Pietro in Casale e San Venanzio di Galliera hanno ascoltato la narrazione della vicenda avvenuta a Copparo il 23 aprile 1945, riguardante il romanzo “Salvate il soldato Jack”. L’incontro ha coinvolto ragazzi delle scuole secondarie di primo grado, che hanno seguito la storia di coraggio e altruismo raccontata durante l’evento.

La straordinaria storia di coraggio e altruismo accaduta a Copparo il 23 aprile 1945 è stata raccontata, mercoledì 4 marzo, a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado di San Pietro in Casale e San Venanzio di Galliera. Ragazze e ragazzi, infatti, hanno partecipato alla presentazione del romanzo "Salvate il soldato Jack", scritto dalla giornalista Federica Seneghini e ispirato a una storia vera che ha visto protagonisti un pilota irlandese delle forze alleate – il cui aereo fu abbattuto nei cieli copparesi durante una missione – e Carla, una bambina di nove anni che contribuì alla salvezza dell'aviatore, guidandolo attraverso le campagne per sottrarlo alla cattura dei nemici.