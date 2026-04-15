Duemila pasti al giorno per 14 scuole inaugurato il nuovo centro cottura comunale a Monza

Oggi a Monza è stato inaugurato un nuovo centro cottura comunale situato in via Silva 36. La struttura sarà utilizzata per preparare circa duemila pasti al giorno destinati a 14 scuole della città. L'apertura del centro rappresenta un intervento diretto sulla gestione del servizio di refezione scolastica. La cerimonia si è svolta questa mattina, con la presenza delle autorità locali.

Un nuovo centro cottura comunale per le scuole di Monza. È quello inaugurato oggi, 15 aprile, in via Silva 36. Sviluppato su una superficie di 460 metri quadrati, il nuovo centro ha una capacità produttiva giornaliera di circa 2mila pasti.La struttura - realizzata in 1 anno al costo complessivo.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Pranzo solidale al centro cottura comunaleProsegue e si rafforza un progetto che negli ultimi anni ha rappresentato un punto fermo per molte persone in difficoltà: il servizio di pranzo... Sigilli al centro cottura per le scuole. Sporcizia e cibo conservato male: "Gravi carenze igienico-sanitarie"Sporcizia ovunque, muri scrostati, cibo conservato male, addetti ai lavori impreparati, inservienti ai fornelli al posto dei cuochi. Aggiornamenti e dibattiti Nuovo centro cottura comunale a Monza: 2mila pasti al giorno per sedici plessiUn nuovo centro cottura comunale che preparerà circa duemila pasti al giorno. È stato ... msn.com Niscemi, operativa la cucina da campo della Protezione civileA Niscemi e' stata allestita una cucina da campo in grado di fornire duemila pasti al giorno. E' quella della Protezione civile nazionale realizzata con fondi della Regione Siciliana. La Avcs di ... notizie.tiscali.it