Due fumetti indipendenti in uscita si concentrano su momenti chiave della storia irlandese, offrendo una narrazione dettagliata dei conflitti che hanno segnato il paese. Entrambe le opere si propongono di rappresentare con precisione eventi storici e periodi di tensione, attraverso storie ambientate in epoche cruciali. La pubblicazione di queste produzioni si inserisce in un momento in cui si cercano nuove modalità di racconto per comprendere meglio il passato.

Due produzioni indipendenti, di imminente uscita, sono il perfetto racconto di uno dei periodi più intensi della storia dell’Irlanda. ReNoir Comics pubblica i graphic novel Il mio traditore e Ritorno a Killybegs, adattamenti firmati da Pierre Alary del pluripremiato dittico di romanzi di Sorj Chalandon, ambientato nell’Irlanda del Nord degli scontri tra lealisti e repubblicani. Dichiarazione Sorj mi ha detto: «Il romanzo è la mia storia, il fumetto sarà la tua». Pierre Alary Sorj Chalandon, come giornalista, ha conosciuto profondamente l’Irlanda del Nord, raccontata attraverso numerosi reportage. Il suo romanzo Il mio traditore nasce dalla sua biografia: lui stesso si trasfigura in Antoine, liutaio parigino, innamorato dell’Irlanda.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Due fumetti imperdibili che raccontano perfettamente i conflitti storici dell’Irlanda

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