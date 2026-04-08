MagvilleFest i fumetti raccontano il mondo

La quarta edizione di MagvilleFEST si svolgerà a Roma il 10 e 11 aprile, presso via Contardo Ferrini 83. Il festival è promosso dal Collettivo Magville in collaborazione con ÀP - Antimafia Pop Academy, ARF! Festival e Risma Bookshop. L’evento si concentra sui fumetti e il loro rapporto con il mondo, offrendo uno spazio dedicato a autori e appassionati. La manifestazione si svolge in un fine settimana, coinvolgendo diverse realtà del settore.

“Un altro mondo è possibile”. Da qui prende forma la quarta edizione di MagvilleFEST, il festival promosso dal Collettivo Magville, in collaborazione con ÀP - Antimafia Pop Academy e con ARF! Festival e Risma Bookshop, che il 10 e 11 aprile torna a Roma (Via Contardo Ferrini, 83).Una. 🔗 Leggi su Romatoday.it Cortona a Fumetti, gli studenti raccontano la storia della città con arte e creatività“L’iniziativa nasce con l’obiettivo di avvicinare le nuove generazioni al patrimonio storico e culturale di Cortona - dichiara l’assessore... Cortona finisce sui fumetti. Gli studenti raccontano la città con l’arte del disegnoLa storia della città racconta il passato, ma può diventare anche uno strumento creativo per leggere il presente.