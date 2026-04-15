Due detenuti con ovuli nel corpo contenenti sostanze stupefacenti scoperti dalla Guardia di Finanza di Manfredonia

Durante controlli effettuati nei pressi di una casa circondariale, le forze di polizia hanno individuato due detenuti che avevano ovuli contenenti sostanze stupefacenti nel corpo. Le unità cinofile della Guardia di Finanza hanno contribuito all’identificazione. L’intervento si è svolto congiuntamente e ha portato al ritrovamento di questi ovuli, che sono stati sequestrati. Le operazioni hanno coinvolto personale specializzato e si sono svolte senza incidenti.

GDF FOGGIA: CONTROLLI CONGIUNTI NEI PRESSI DELLA LOCALE CASA CIRCONDARIALE. INDIVIDUATI DUE OVULATORI GRAZIE ALLE UNITÀ CINOFILE DELLA GUARDIA DI FINANZA. Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto all’introduzione di sostanze stupefacenti negli istituti penitenziari, pattuglie della Compagnia Guardia di Finanza di Manfredonia, in collaborazione con personale della Polizia Penitenziaria di Foggia, hanno effettuato controlli mirati presso la Casa Circondariale di Foggia. Durante le operazioni, e con l’ausilio delle unità cinofile antidroga della Guardia di Finanza, sono stati individuati due detenuti che, al rientro dai permessi, avevano occultato nel proprio corpo ovuli contenenti sostanze stupefacenti.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Due detenuti con ovuli nel corpo contenenti sostanze stupefacenti scoperti dalla Guardia di Finanza di Manfredonia Guardia di Finanza: arrestato un soggetto per detenzione di sostanze stupefacentiGUARDIA DI FINANZA: ARRESTATO UN SOGGETTO PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Labubu falsi scoperti a Lucca: sequestrati 235 pupazzi dalla guardia di finanzaLucca, 23 gennaio 2026 – Scovati anche a Lucca dei Labubu contraffatti, i celebri pupazzi nati dalla fantasia dell’illustratore Kasing Lung per la...