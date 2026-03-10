La Guardia di Finanza ha arrestato un uomo accusato di detenzione di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto durante una perquisizione in un’abitazione nel centro della città. Durante le operazioni sono state trovate e sequestrate diverse dosi di droga. L’arrestato è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione dell’autorità giudiziaria.

GUARDIA DI FINANZA: ARRESTATO UN SOGGETTO PER DETENZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI. Alla luce delle evidenze emerse e della flagranza del reato, il soggetto è stato tratto in arresto e posto ai domiciliari. La misura precautelare, a seguito di giudizio direttissimo, è stata poi oggetto di convalida da parte del competente giudice, che ha disposto a carico dell’indagato l’obbligo di firma. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari; la posizione dell'indagato è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e non può essere considerata definitiva fino a una sentenza di condanna. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Guardia di Finanza: arrestato un soggetto per detenzione di sostanze stupefacenti

Articoli correlati

Leggi anche: Operazione antidroga nel Reatino: arrestato un soggetto, due denunce per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

Traffico e detenzione di sostanze stupefacenti, arresti domiciliari per un 50enne di GrottaminardaNell’ambito dell’operazione dei Carabinieri di Foggia che ha portato lo scorso 15 dicembre all’esecuzione di 24 misure cautelari per traffico,...

GDF: SEQUESTRATI 3 CHILI DI EROINA TRATTO IN ARRESTO UN UOMO PER SPACCIO | 11/09/2025

Una raccolta di contenuti su Guardia di Finanza arrestato un...

Temi più discussi: Caparozzolante abusivo sperona la Finanza. Arrestato un uomo; Sale da gioco, operazione della Guardia di Finanza. Un arresto e sette indagati; Fatture false e 'denaro volante': così i colletti bianchi pulivano i milioni dei narcos di Roma; Slot machine, maxi operazione della Guardia di finanza di Imperia, un arresto e sei denunce.

Guardia di Finanza - Svuotavano i conti correnti, sgominata organizzazione criminale con 24 indagati e due arresti& Per delega del Procuratore della Repubblica, si comunica che nell’ambito di attività di indagine dirette da questa Procura della Repubblica – D.D.A., i& militari del Nucleo Speciale Polizia Valutari ... tusinatinitaly.it

Blitz a San Leone: arrestato con quasi 12 kg di hashish dopo la trappola del finto corriereAveva ordinato della droga, utilizzando delle false generalità, facendola portare dal corriere. È stato però arrestato al momento della consegna del pacco dalla Guardia di finanza. Si tratta di un ven ... lasicilia.it

Maxi operazione della Guardia di Finanza contro una rete di truffe informatiche tra Italia e Spagna. Due imprenditori casertani arrestati su ordine del GIP di Napoli. L’indagine ha svelato frodi tramite phishing, smishing e vishing per circa 800mila euro, parte dei - facebook.com facebook

Buongiorno dalla #GuardiadiFinanza #Venezia #Paralimpiadi #NoiconVoi x.com