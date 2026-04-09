Negli ultimi giorni, le forze dell'ordine hanno eseguito 13 misure cautelari legate allo spaccio di droga tra il centro e le zone periferiche di Roma. Le operazioni hanno coinvolto diverse aree della città e della sua provincia, portando all’arresto di persone accusate di traffico di sostanze stupefacenti. I dettagli delle operazioni sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.

La polizia ha reso noto di aver effettuato, negli ultimi giorni, 13 arresti per reati legati agli stupefacenti, tra centro, periferie e hinterland di Roma. Nella zona del Commissariato Anzio-Nettuno, sottolinea una nota, un giovane romano aveva costruito una base di stoccaggio ben definita: all’interno dell’abitazione, tra le ante dell’armadio delle due camere da letto, una delle quali appartenente alla madre della sua fidanzata, gli agenti hanno rivenuto e sequestrato oltre 350 grammi di hashish e due bilancini di precisione. I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio. Una dimensione più contenuta, ma altrettanto... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, 13 arresti per spaccio di droga tra il centro e l’hinterland

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Roma: spaccio di droga tra negozi, auto e abitazioni, sei arresti e una denunciaUna maxi operazione antidroga ha avuto luogo a Roma e nella sua provincia, coinvolgendo negozi, veicoli e abitazioni.

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Quando Papa Giovanni Paolo II era solo Karol Wojtyla, ha vissuto in questo collegio nel centro di Roma. Qui le foto x.com