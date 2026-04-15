Dramma di una 12enne nel tema | Papà picchia mamma

Durante un compito scolastico dedicato a descrivere le giornate in famiglia, una ragazza di 12 anni ha scritto che si sente male quando suo padre picchia la madre. La frase è stata riportata tra le righe di un tema intitolato “Raccontate le vostre giornate in famiglia”. La scuola ha segnalato il contenuto alle autorità competenti, e ora si sta indagando sulla situazione familiare descritta.

“Sto male quando mio padre picchia la mamma”, ha scritto nel compito dal titolo: “Raccontate le vostre giornate in famiglia”. A dare l'allarme sono stati l'insegnante, il dirigente scolastico, i carabinieri e la procura.La donna, trentenne licatese, convocata dai militari, ha confermato le.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Finally found you! Billionaire CEO meets the boy she saved; he's the only chip genius! Legnano, papà picchia la mamma per l’ennesima volta: la figlia tredicenne si ribella, chiama il 112 e lo fa arrestareLegnano (Milano), 17 febbraio 2026 – Non era la prima volta, probabilmente già in altre occasioni aveva visto il padre picchiare la madre una volta... Dramma a Bisceglie: albero cede per le forti raffiche di vento, 12enne muore travoltaTragedia a Bisceglie, dove una ragazzina di 12 anni è morta nel pomeriggio di oggi, 13 aprile, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa...