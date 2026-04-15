Mario Draghi è tornato a parlare davanti agli studenti dell’Università, commentando il cambiamento nelle regole del commercio mondiale. Ha affermato che oggi il commercio internazionale è dominato dalla geopolitica, segnando una svolta rispetto alle regole globali precedenti. L’occasione è stata la presentazione di un volume dedicato a temi di economia e politica economica.

Mario Draghi torna alla Sapienza per un intervento davanti agli studenti del corso di Economia delle istituzioni, in occasione della presentazione del volume “Temi di economia e politica economica. Scritti per Luciano Marcello Milone”, curato da Nicola Acocella e Gian Cesare Romagnoli e pubblicato dalla Sapienza Università Editrice. L’ex governatore della Bce ne ha scritto la presentazione. Nel suo discorso, che l’Adnkronos ha potuto ascoltare, l’ex presidente del Consiglio ha richiamato la lezione di Federico Caffè: “Ci ha abituato a dubitare del pensiero dominante. Quando tutti sembrano pensarla in un modo, Federico Caffè riusciva a richiamarci all’indipendenza di pensiero, di giudizio”.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Draghi: “Fine delle regole globali, commercio ormai guidato dalla geopolitica”

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