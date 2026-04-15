Draghi | Fine delle regole globali il commercio è ormai guidato dalla geopolitica

Mario Draghi è intervenuto di nuovo alla Sapienza per discutere delle attuali dinamiche del commercio internazionale, evidenziando come le regole globali siano ormai superate e sostituite da considerazioni geopolitiche. In un discorso rivolto agli studenti del corso di Economia delle istituzioni, l’ex presidente del Consiglio ha analizzato i cambiamenti nel panorama economico mondiale, in occasione della presentazione di un nuovo volume dedicato a temi di economia e politica economica.

(Adnkronos) – Mario Draghi torna alla Sapienza per un intervento davanti agli studenti del corso di Economia delle istituzioni, in occasione della presentazione del volume “Temi di economia e politica economica. Scritti per Luciano Marcello Milone”, curato da Nicola Acocella e Gian Cesare Romagnoli e pubblicato dalla Sapienza Università Editrice. L'ex governatore della Bce ne ha scritto la presentazione. L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento di Economia e diritto insieme alla Facoltà di Economia, le due strutture presso le quali Luciano Marcello Milone ha svolto la sua attività di docente, “offrendo un contributo scientifico rilevante, in particolare nei campi dell’economia internazionale, oltre che europea e italiana”, recita l’invito alla presentazione.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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