Doveva essere una chef invece era una ladra | anziano narcotizzato e derubato

Una donna si era presentata come chef professionista su un sito di incontri, affermando di saper preparare cene di alto livello. Tuttavia, l’indagine ha rivelato che si trattava di una ladra che aveva narcotizzato un anziano e gli aveva rubato dei beni. La vicenda si è svolta in un contesto in cui la donna si era presentata con un’identità fittizia, suscitando l’interesse di chi si affidava a piattaforme online per incontri.

(Adnkronos) – Su un sito di incontri si era presentata come ‘Francesca’, chef professionista capace di preparare cene di alto livello. E così lo scorso febbraio scorso si era garantito il primo appuntamento in casa di un sessantottenne di Venaria Reale, nel torinese. Il figlio dell’uomo, non riuscendo ad avere contatti con il papà, aveva.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Notizie correlate Narcotizzato con gli spaghetti alle benzodiazepine e derubato in casa a Venaria Reale: arrestata la falsa chef conosciuta tramite un sito di appuntamentiLa sera del 6 febbraio 2026 un italiano di 68 anni residente a Venaria Reale è stato vittima di una rapina avvenuta in casa dopo un incontro... Moby Prince, Mattarella: “Una tragedia che poteva e doveva essere evitata”A 35 anni dal disastro di Livorno il Capo dello Stato richiama istituzioni e comunità a rafforzare la prevenzione e la sicurezza in mare Oggi... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: L'incredibile storia e la filosofia sostenibile di Thumn Al-Rawe, chef di Lucas Pinheiro Braathen • Sci alpino; GIULIO TERRINONI, DIECI ANNI FA…; Il Noma ha inaugurato un negozio pop up, e forse è uscito dalla bufera; Chef morto a 46 anni: il ritorno dal lavoro che si trasforma in tragedia e lascia Pisa senza parole. Leggo. . Quella che doveva essere la fine di un’insicurezza si è trasformata in un incubo lungo anni. Melania, 38 anni, ha raccontato il calvario che ancora continua dopo un intervento di chirurgia estetica al seno. «Avevo vinto un concorso sui social», racconta - facebook.com facebook TRUMP MARCIA COME I GAMBERI L’attacco all’Iran doveva essere il colpo perfetto: recuperare consenso interno e sedersi a Pechino con la carta del petrolio contro le terre rare di Xi Jinping. Risultato Due obiettivi mancati e un avversario che ringrazia. #IlS x.com