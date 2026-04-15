Negli ultimi anni, i film con grandi budget sembrano diventare sempre più lunghi, lasciando da parte le pellicole sotto le due ore. Questa tendenza si nota soprattutto nelle produzioni di alto livello, che spesso superano i tempi tradizionali, offrendo narrazioni più estese e dettagliate. La durata delle pellicole sembra essere un elemento che si sta evolvendo, influenzando le scelte di sceneggiatori e registi, mentre le commedie o i film più brevi sono meno frequenti nelle grandi produzioni.

Non è un'impressione: quelli ad alto budget continuano ad allungarsi, perché una lunga durata è funzionale a promuoverli come “eventi” Un sondaggio del 2024 su un campione di 2mila spettatori statunitensi ha individuato in 92 minuti la durata perfetta per un film, e ha rilevato che solo il 2 per cento di loro era a proprio agio con quelli che durano più di due ore e mezza. Eppure, un’impressione comune e discussa è che i film siano sempre più lunghi, e che quelli da un’ora e mezza siano praticamente scomparsi. Non è esattamente così, ma è comunque una percezione con del fondamento: a essere aumentati, infatti, sono in proporzione i film molto lunghi, appunto oltre le due ore e mezza.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Dove sono finiti i film sotto le due ore?

KEVIN È UNDICI! SIAMO FINITI NEL SOTTOSOPRA

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