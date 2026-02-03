Salvini negli Epstein files le opposizioni al vicepremier | Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?

Matteo Salvini torna al centro dell’attenzione, questa volta per le conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein che coinvolgono anche il leader della Lega. Le opposizioni chiedono spiegazioni urgenti al ministro, chiedendo di chiarire quali rapporti ci fossero e cosa sia successo ai fondi che sarebbero arrivati alla Lega per le europee del 2019. La vicenda alimenta nuove polemiche e aumenta la pressione sul governo.

Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti fondi alla Lega per le europee del 2019, le opposizioni - Avs, Pd e M5s - hanno chiesto un'informativa urgente al ministro per fare chiarezza sulla questione: "Spieghi che rapporti avevano e dove sono finiti quei soldi".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

