Salvini negli Epstein files le opposizioni al vicepremier | Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?

Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti fondi alla Lega per le europee del 2019, le opposizioni - Avs, Pd e M5s - hanno chiesto un'informativa urgente al ministro per fare chiarezza sulla questione: "Spieghi che rapporti avevano e dove sono finiti quei soldi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Dopo la pubblicazione delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein, le opposizioni chiedono spiegazioni a Matteo Salvini.

Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini.

