Salvini negli Epstein files le opposizioni al vicepremier | Dove sono finiti i soldi di Bannon alla Lega?

Dopo la pubblicazione delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein, le opposizioni chiedono spiegazioni a Matteo Salvini. Le opposizioni, +Europa e Azione, vogliono sapere che rapporti avesse il vicepremier con Epstein e cosa è successo ai fondi della Lega per le europee del 2019. Intanto Salvini non ha ancora risposto, mentre cresce la pressione sulla sua posizione.

Dopo la notizia delle conversazioni tra Steve Bannon e Jeffrey Epstein in cui appare più volte il nome di Matteo Salvini e si fa riferimento a presunti fondi alla Lega per le europee del 2019, le opposizioni - Avs e +Europa - chiedono chiarimenti al vicepremier: "Spieghi che rapporti avevano e dove sono finiti quei soldi".🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Salvini Epstein

Nuovi dettagli emergono dagli Epstein files: si scopre che Steve Bannon cercava fondi per Matteo Salvini.

Gli Stati Uniti hanno reso pubblici i documenti secretati che rivelano le presenze di Matteo Salvini negli Epstein Files.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Salvini Epstein

Argomenti discussi: Epstein files, spunta il nome di Salvini nelle conversazioni tra Epstein e Bannon; Bannon cercò fondi per Salvini. Lo dicono gli Epstein files. La Lega replica: millanterie; Sulle ginocchia di Bannon. Salvini nel gorgo Epstein. Ma finirà come il Metropol; Anche il vicepremier Salvini negli Epstein files. Bannon nel maggio 2019: Farà cadere il governo. E poi la crisi del Papeete.

