Dormitorio nella zona industriale | Siamo pronti attendiamo l' ok dalla prefettura

Il Comune di Brindisi sta aspettando l’autorizzazione dalla prefettura per trasferire i migranti nell’ex impianto Nubile, situato nella zona industriale lungo la strada per Pandi. La decisione riguarda il dormitorio all’interno di questa struttura, che al momento non ha ancora ricevuto il nulla osta ufficiale. La procedura di trasferimento è in attesa di un via libera formale da parte delle autorità competenti.

BRINDISI – Il Comune attende il via libera dalla prefettura, per il trasferimento dei migranti presso l'impianto ex Nubile situato sulla strada per Pandi, nella zona industriale di Brindisi. È quanto emerso alla seduta della commissione consiliare Servizi sociali, presieduta da Maurizio Colella.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Migranti dal dormitorio in città alla zona industriale: la giunta dispone il trasferimentoGli ospiti del capannone situato in via Provinciale San Vito saranno trasferiti, per un massimo di otto mesi, presso l'ex impianto di Cdr, sulla... Dormitorio di via Provinciale San Vito, trasloco entro Pasqua: migranti verso il trasferimento alla zona industrialeL’annuncio in commissione: i lavori sono stati conclusi ed i migranti del dormitorio di via Provinciale per San Vito arriveranno nell’area di strada...