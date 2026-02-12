Migranti dal dormitorio in città alla zona industriale | la giunta dispone il trasferimento

La giunta ha deciso di spostare temporaneamente i migranti dal dormitorio di via Provinciale San Vito all’ex impianto di Cdr, nella zona industriale di Brindisi. Il trasferimento avverrà nelle prossime ore, in modo da alleggerire la struttura e gestire meglio la situazione. Nessuna data precisa, ma l’operazione è già in corso.

Gli ospiti del capannone situato in via Provinciale San Vito saranno trasferiti, per un massimo di otto mesi, presso l'ex impianto di Cdr, sulla strada per Pandi Gli ospiti del dormitorio in via Provinciale San Vito saranno trasferiti, temporaneamente, presso l'ex impianto di Cdr situato sulla strada per Pandi, nella zona industriale di Brindisi. La giunta comunale ha dato il via libera alla delocalizzazione, nel corso della riunione che si è svolta oggi. Il trasferimento avrà la durata massima di otto mesi, in attesa che si completino i lavori di ristrutturazione del dormitorio situato in via Provinciale San Vito.🔗 Leggi su Brindisireport.it

