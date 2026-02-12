Doppio appuntamento di Carnevale | caccia al tesoro al Galata Museo del Mare storia e sostenibilità alla Lanterna
Domenica 15 febbraio il Galata Museo del Mare e la Lanterna offrono due eventi di Carnevale. Al museo si svolge una caccia al tesoro dedicata ai bambini, mentre alla Lanterna si approfondisce il tema della storia e della sostenibilità. Due occasioni pensate per coinvolgere le famiglie in momenti di gioco e scoperta.
Domenica 15 febbraio il Galata Museo del Mare e la Lanterna propongono due appuntamenti speciali pensati per unire divertimento, apprendimento e partecipazione per tutta la famiglia. Tra cacce al tesoro in maschera, enigmi da risolvere e attività dedicate alla storia del faro simbolo di Genova e al risparmio energetico, il Carnevale 2026 diventa un’occasione per vivere la città in modo nuovo e coinvolgente. Al Galata Museo del Mare il Carnevale 2026 prende vita con Il Gran Ballo del Mare, una caccia al tesoro in maschera che accompagna i partecipanti tra enigmi e indizi nascosti nelle sale del museo.🔗 Leggi su Genovatoday.it
