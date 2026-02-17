Milano Cortina 2026 l’Italia dei record e la doppia firma Malagò–Buonfiglio

Milano Cortina 2026, il grande evento sportivo, ha portato l’Italia a stabilire nuovi record grazie alle vittorie di atleti come Sofia Goggia e Dominik Paris, che hanno conquistato medaglie importanti nelle discipline di sci alpino. Con ancora sei giorni di gare, il Paese supera il numero totale di medaglie di Pechino 2022 e si avvicina ai trionfi di Lillehammer 1994, segnando una delle pagine più vittoriose nella storia delle Olimpiadi invernali.

Con sei giorni ancora da disputare, l’Italia supera il primato di Pechino 2022 per totale di medaglie, Lillehammer 94 per il numero di medaglie d’oro e scrive la sua pagina più vincente di sempre ai Giochi invernali. Dietro questo successo, dietro questi numeri, la visione unica di Giovanni Malagò con la prima Olimpiade diffusa della storia e la grande gestione di Luciano Buonfiglio. È un’Italia che scrive una pagina epica quella che stiamo vivendo alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it Milano-Cortina 2026, Malagò: “Ottime scelte Buonfiglio per i portabandiera” Luciano Buonfiglio esalta l’Italia a Milano Cortina 2026: “La cultura sportiva italiana sta prendendo piede” Luciano Buonfiglio si mostra molto soddisfatto dopo aver visto la crescita della cultura sportiva italiana, causata dall’entusiasmo crescente per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026: italiani in gara oggi, domenica 15 febbraio; Italiani in gara domani 16 febbraio · Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026; Milano Cortina 2026: pattinaggio, oro di Lollobrigida. Sci, argento di Franzoni e bronzo di Paris; Federica Brignone e Lisa Vittozzi, gli ori dei record per l'Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Programma Olimpiadi Milano-Cortina 17 febbraio: Italia in gara, orari, medaglie, dove vederle in tvLe Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono già storia. La spedizione azzurra, infatti, ha già abbattuto il record di medaglie ai Giochi Invernali che resisteva da ben 32 anni, da Lillehammer 1994. All’e ... tuttosport.com Milano-Cortina 2026: gli italiani in gara oggi 17 febbraioQuattordicesimo giorno di gare alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Ecco gli azzurri impegnati nella giornata di oggi, martedì 17 febbraio 2026. Per l'Italia sette finali, con speranze soprattutto ... sportmediaset.mediaset.it Olimpiadi invernali Milano Cortina, i risultati delle gare di oggi in diretta live #SkySport #MilanoCortina2026 x.com Milano-Cortina: programma delle gare e le medaglie di oggi 17 febbraio Link nei commenti facebook